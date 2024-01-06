حبس شخصين بتهمة الاتجار وحيازة أسلحة نارية فى التبين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة التبين، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص وحيازة بعض هذه الأسلحة.

وأكدت المعلومات والتحريات حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) لأسلحة نارية "بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهمـــا حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الحيازة والاتجار فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق.