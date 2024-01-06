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حبس شخصين بتهمة الاتجار وحيازة أسلحة نارية فى التبين

السبت، 06 يناير 2024 10:07 ص
حبس شخصين بتهمة الاتجار وحيازة أسلحة نارية فى التبين كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص وحيازة بعض هذه الأسلحة.
 
وأكدت المعلومات والتحريات حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) لأسلحة نارية "بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهمـــا حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الحيازة والاتجار فتحرر لهما المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق. 
 
 






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