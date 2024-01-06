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حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأحد 7 يناير 2024

السبت، 06 يناير 2024 04:15 م
حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأحد 7 يناير 2024 الطقس - شبورة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأحد 7 يناير 2024 .
 
وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد،  شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
كما يشهد غدا طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى بارد ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد  : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 23 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 23 درجة والصغرى 14.
 
 
 
 






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