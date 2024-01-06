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جنايات أسيوط تمنع طبيبا من ممارسة المهنة 3 سنوات بسبب إجراء ختان لفتاة

السبت، 06 يناير 2024 11:47 ص
جنايات أسيوط تمنع طبيبا من ممارسة المهنة 3 سنوات بسبب إجراء ختان لفتاة محكمه - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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قضت الدائر الثانية بمحكمة جنايات أسيوط  برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة، و أحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة طبيب بمنعه من ممارسة الطب لمدة 3 سنوات والحبس سنة مع الإيقاف كما عاقبت ربة منزل بالحبس سنة مع الإيقاف لقيام الأول بإجراء عملية ختان لابنة الثانية بمركز صدفا.
 
تعود وقائع القضية رقم 4163 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى تلقي الخط الساخن لحماية الطفل بلاغا بقيام " أمين . ش . أ " طبيب بإجراء عمليات ختان للفتيات بعيادته بمركز صدفا وبإجراء تحريات المباحث ثبت صحة البلاغ .
 
انتقل فريق من النيابة العامة ومباحث مركز شرطة صدفا ولجنة حماية الطفل بالمركز إلى مقر العيادة وتمكنوا من ضبط واقعة ختان لفتاة تدعى " أسماء . س . م " 7 أعوام وكان برفقتها والدتها " هدى . ع . أ " المتهمة الثانية .
 
وتوصلت تحريات الرائد محمد أبوبكر رئيس مباحث مركز صدفا أن المتهم اعتاد على إجراء عمليات ختان الفتيات بعيادته الخاصة وانه أجرى عملية ختان للمجني عليها " أسماء . س . م " بناء على طلب والدتها المتهمة الثانية.






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