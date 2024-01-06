جمارك مطار القاهرة تضبط عددا من الركاب بحوزتهم مواد مخدرة وهواتف

كتب محمود عبد الغني

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، خمسة محاضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم 3.

وقام مسئولو الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 286 و 287، الاول ضد راكبة أوربية قادمة من زيورخ علي الخطوط السويسرية، بحوزتها علي نبات الماريجوانا المخدر وكمية من الحشيش المخدر و ٢ برطمان بداخلهما أعشاب مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن إجمالي 281 جرام.

تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية وأحمد عادل فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط دينا حسن و ندا سيد مأمورا الجمرك تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

والمحضر الثاني كان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام ضد راكب مصري بحوزته 29 شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 290 قرص وكبسول، تم الضبط بواسطة كل من ندا سيد محمد تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة شارك في الضبط عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك.

بينما قام مسئولي الإدارة الأولى بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي، الأول ضد راكب مصري قادم من دبى علي الخطوط المصرية حاول تهريب 35 تليفون محمول ماركة iPhone موديلات متنوعة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية وشريف عيد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وعماد صبري مأمورا الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة، شارك في الضبط كل من السيد موسي وأحمد عمر عجمي وفادي نبيل مآمير الجمرك ووائل امبابي مدير الحركة.

والمحضر الثاني كان ضد راكبة أجنبية من اصل عربي قادمة من دار السلام علي الخطوط المصرية بحوزتها 3 أكياس بهم نبات وعشب الماريجوانا المخدر ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة و أحمد مرسي محمد في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد قاسم ومحمد جمال مأمورا الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة.

وأخيرا قام رجال الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الإدارة وأحمد أبو بكر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 289، ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من اسطنبول علي الخطوط التركية بحوزته 49 شريط لعقار مدرج بجداول المخدرات باجمالي 980 كبسولة، تم الضبط بواسطة كل من محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تحت اشراف من الدكتور محمد معيط وزير المالية.