جامعة سوهاج الأولى بين جامعات مصر فى معيار البنية التحتية.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

يشهد قطاع البحث العلمى على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وعلى مستوى جامعة سوهاج بصفة عامة اهتماما ملموسا من قبل القيادة السياسية بالبحث العلمى بهدف إحداث تغيير إيجابى فى كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية فى مصر وهذه الفترة تشهد اهتماما كبيرا بالتعليم وتطور البحث العلمى الذى توليه القيادة السياسية اهمية كبيرة لما يحققه من عوائد تسهم فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى الذى يرتبط بمخرجات التعليم الجامعى والذى يسهم فى تطوير القدرات التى يتمتع بها الخريجيين كما يسهم فى امداد سوق العمل بحاجاته من الخريجين بمستوى يحتاجه السوق ويقبله.

وفى هذا الأمر أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على المركز العاشر بين الجامعات المصرية في عدد المشروعات المقدمة لصندوق دعم ورعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أن الصندوق يعمل علي أن يكون حاضنة لكافة الموهبين والمبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعة بمختلف الكليات.

وقال رئيس الجامعة أنه تم إنشاء صندوق دعم ورعاية المبتكرين والنوابغ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تقديراً لإسهامات الباحثين على المستوى المحلي والدولي، مؤكداً على أن الصندوق يسعى لدعم ورعاية الابتكار والنوابغ بالجامعات المصرية، والعمل على تشجيع الطلاب بشكل دائم، حيث يظهر ذلك من خلال المسابقات التي تطلقها المراكز الخاصة به في الجامعات، ويأتي ذلك انطلاقاً من دعم الجامعة للمبتكرين والنوابغ فوافق مجلس الجامعة شهر نوفمبر الماضي علي إطلاق مباردة "باحثون ما قبل التخرج الجامعي" المقدمة من كلية العلوم، حيث يكون الصندوق داعم لها.

وأكد النعماني على أن الأهداف الإستراتيجية للمركز والذي تم انشائه بالجامعة في يونيو ٢٠٢٢، هو تعزيز الانتماء الوطني لدي الموهبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب تنمية روح الإبداع لديهم لإظهار المواهب محلياً وإقليمياً وعالميا، وإيجاد بيئة تتيح للموهبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم.

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة حصدت المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية في معيار المنشأت و البنية التحتية، وقفزت 35 مركزاً عن العام الماضي، وذلك في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة 2023، حيث كانت في الترتيب رقم 355 من بين 1050 جامعة عالمية مشاركة، لتصل للمركز 320 من بين 1183 جامعة عالمية، لتحصد المركز الثامن في التصنيف بشكل عام من بين 26 جامعة مصرية مشاركة وأن الجامعة استطاعت ان تحقق هذا المركز المتميز عالمياً ومحلياً نتيجه جهودها المبذولة لتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بشكل فعلي، من خلال تجهيز الحرم الجامعي ليكون محافظًا على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل إنشاء المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر والعمل على زيادته، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، بالإضافة إلى التخلص الآمن من النفايات، والتحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وصولًا إلى صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

واوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه في إطار إلتزام الجامعة بتطبيق آليات وقواعد الاستدامة في جميع أنشطتها وتبنيها لتطبيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، فقد شارك فريق من مركز التنمية المستدامة بالجامعة في الحملة التي أقامتها هيئة جرين ميتركس الدولية بين الجامعات العالمية لعرض الآليات والطرق التي تستخدمها في التخلص من مخلفاتها الإلكترونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية، وبناءً عليه نجح فريق الجامعة المشارك في الحصول على الترتيب السابع بين الجامعات العالمية المشاركة، بينما حقق المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وإستكمالا لإنجازات البحث العلمى بجامعة سوهاج قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية Times Higher Education Arab University Ranking 2023 حيث جاءت في قائمة أفضل 60 جامعة بين قائمة الجامعات العربية المدرجة في هذا التصنيف والبالغ عددها 313 جامعة، ما جعلها في المقابل تحتل المرتبة 17 بين الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف الدولي الهام والبالغ عددها 34جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور عبد الله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي للجامعة أن الجامعة تقدمت خمس مراكز عن العام الماضي، حيث كانت في المركز 22 وهذا العام حصدت المركز 17 علي مستوي الجامعات المصرية، موضحاً ان تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية يقوم علي ١٦ مؤشراً للأداء الجامعي في كافة المجالات يتم معايرتها بعناية، وتجميعها في خمسة محاور رئيسة تضم: التدريس (بيئة التعلم): ٣٣%، البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%، الاستشهادات (تأثير البحث): 20%، المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%، السمعة الأكاديمية الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%. مشيراً إلى أن الجامعة قد حققت هذا العام تقدما ملحوظاً على كافة هذه المحاور مقارنة بالأعوام السابقة.

وعن أخر مستجدات البحث العلمى بجامعة سوهاج حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً هذا العام بدخولها في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الصيدلانية في الترتيب من (301 - 400)، وفي مجال الرياضيات في الترتيب من (401 - 500) وأعلنت نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، و يشمل التصنيف أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف هذا العام.



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