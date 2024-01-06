جامعة القناة: مؤتمر كلية الصيدلة "اصنع مستقبلك" فبراير المقبل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة يستعد لاستضافة مؤتمر خطوة على الطريق في دورته ال16، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد إنجازا كبيرا لكلية الصيدلة، لأنه يضم جميع كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "مندور" أن النسخة السادسة عشر لهذا المؤتمر الطلابى، والتي تستضيفها صيدلة قناة السويس يقوم بإعدادها وإخراجها الطلاب، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ويمتد المؤتمر لمدة أربعة أيام، يتم خلاله تقديم عدد كبير من المحاضرات، التي تدور حول تعريف الطلاب بالمجالات الصيدلية المختلفة، والتي يمكن للصيدلي العمل بها بعد التخرج، والتعرف عن قرب على طبيعة هذه المجالات.

كما يتضمن المؤتمر عدد من ورش العمل العلمية في المجالات المختلفة، التي تساعد الطلاب في تحديد مسارهم المهني بعد التخرج.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يتضمن محاضرات نظرية وورش عمل تعليمية في مجالات مختلفة مثل الصيدلة المجتمعية، والتسويق في المجال الطبي، والمستحضرات التجميلية، والتأمين الطبي، وغيرها.

ويتيح المؤتمر للطلاب فرصة لبناء شبكة علاقات احترافية، وتبادل الأفكار بين الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، أن "خطوة على الطريق" يهدف إلى تعزيز الخبرات العملية والمعرفية للطلاب في مجال الصيدلة، حيث يساعدهم في تحديد مساراتهم الوظيفية في وقت مبكر، كما يتمكن الطلاب من الاستكشاف والتعمق في مجالهم المفضل، والتعرف على متطلباته واحتياجاته المستقبلية، مما يمنحهم الفرصة للتفوق والتميز في سوق العمل.

وتابع الدكتور شديد جاد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر الذي يقام تحت شعار "اصنع مستقبلك" يساهم في تقليل الفجوة بين الدراسة والانتقال إلى سوق العمل، حيث يعزز تطبيق المعرفة النظرية ويمنح الطلاب فرصة لتطبيق مهاراتهم العملية.

أوضح الطالب محمد أشرف مسؤول مكتب التسويق بالاتحاد أن المؤتمر هذا العام يعقد لأول مرة في جامعة قناة السويس، وعلى هامش المؤتمر، يتم تنظيم مسابقات تنافسية يشارك فيها الطلاب على مستوى مصر في مجالات مختلفة.

يقوم بالتنظيم مسؤولة التعليم الصيدلي بالاتحاد الطالبة نهال هيثم ورئيس الاتحاد الطالب وليد إبراهيم، والطالب محمد أشرف مسؤول مكتب التسويق بالاتحاد .