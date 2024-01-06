توزيع الورود والحلوى داخل كنائس البحيرة خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور بالبحيرة، الاحتفال ب عيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة والسرور.

وقام وفد من التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بزيارة مطرانية الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما قام شباب التحالف الوطنى بتوزيع الورود والحلوى داخل الكنائس للتعبير عن روح المحبة بين أبناء الشعب المصرى.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى أن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يعكس روح الوحدة الوطنية المتأصلة فى أبناء الوطن.

وأضافت أن مشاركة التحالف الوطنى فى الاحتفال بعيد الميلاد، داخل الكنائس المختلفة هى رسالة محبة لأبناء الشعب المصرى الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى منذ فجر التاريخ.

فيما قامت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد بزيارة مطرانية الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد.

وترأس الانبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء روحانية بأمتياز.

شارك فى الإحتفال بعيد الميلاد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأزهر الشريف بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.