تموين الغربية تضبط مخبزا تصرف فى 35 جوال دقيق بالبيع فى السوق السوداء

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مخبز بلدي بدائرة بندر طنطا، بعد قيام صاحبه بالتصرف 35 جوال دقيق بالبيع فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على المخابز البلدية واتخاذ اللازم قانوناً ضد المخالفين.

وتم تشكيل حملة للمرور علي دائرة بندر طنطا ضمت احمد عبد اللطيف ورد، وخالد مرعى، ووليد بدر، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم تحرير 14 محضر نقص وزن شريحه اولي وثانية، وضبط مخبز بلدي بعد تصرفه فى الدقيق بعدد 35 شيكارة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.