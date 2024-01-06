تعليم الغربية: تقديم مراجعات تعليمية لجميع المراحل الدراسية فى كل المناهج

الغربية - مصطفى عادل

قدمت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، تزامنا مع قيام الادارات التعليمية العشر، المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، في جميع المواد الدراسية بعرض أفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الأسرة للتوعية بالمشروع امام الطلاب قبل البدء في المراجعات والاستفادة من هذا التجمع الطلابى.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في تصريحات له، أن المديرية تنظم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية في جميع المواد لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، والتصدي في وجه الدروس الخصوصية.

وأشار أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المديريات، والذي يشمل عددا من المحاور والبرامج التى تستهدف الارتقاء بالخدمات الموجهه للمواطنين والتوعية ببناء أسرة صغيرة وأبناء متعلمين مثقفين أصحاء ودعم التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوى الهمم ومكافحة التسرب من التعليم خلال الأنشطة والفعاليات التى تنظمها.