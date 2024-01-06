تعليم الشرقية يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ترأس محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية اجتماعا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لمناقشة الاستعداد لأعمال الامتحانات النقل الفصل الدراسي الأول وأعمال امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام.

أوضح محمد رمضان غريب وكيل الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات لكونها من المهام القومي.

وتضمن الاجتماع مناقشة الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان بحث لا تزيد عن 20 طالب في اللجنة وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة لها.

و عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات. والالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان مع الاهتمام بجودة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات لجميع المراحل و ملائمة اللجان من حيث السعة والإضاءة بالإضافة إلى كفاية الأثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الإطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان.

و قيام جميع أعضاء اللجنة بالاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم. غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي ولي أمر بالتواجد داخل المدرسة أثناء وقت الامتحانات وتفعيل دور مسئول الأمن بالمرور على المدرسة ليلاً.

وشدد محمد رمضان وكيل الوزارة علي مسئولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات او معوقات تعوق اداء الامتحان بالمدارس الثانوية.

و المتابعة المستمرة لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة.