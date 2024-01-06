تعليم الأقصر تقدم مجموعات الدعم المدرسى بالمراجعات النهائية لامتحانات نصف العام

ومن الجدير بالذكر أن وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد عثمان كان قد أصدر توجيهاته خلال اجتماعه الأخير بمديري الإدارات التعليمية، بضرورة توفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفاً المعلمين لتقديم محاضرات مراجعة على أن تكون بأجر رمزى؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، إنه تمثل "مجموعات الدعم المدرسي" البديل الأكثر نفعاً وأماناً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، ويقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.

فيما أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها لامتحانات نصف العام الدراسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لبحث سبل الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه وكيل تعليم الأقصر خلال الاجتماع، بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفأ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.