تعرف على كنائس كفر الشيخ المنتشرة بالقرى والمدن فى 28 معلومة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الكنائس بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، ومنه ما تم انشاؤها حديثاً، فبلغ عدد الكنائس القديمة والجديدة 22 كنيسة أقدمهم كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، والتي شهدت رحلة العائلة المقدسة، وأقامت العائلة المقدسة في ذلك المكان أسبوعاً، ومازالت الكنيسة تحتفظ بحجر عليه أثر قدم سيدنا عيسى، ونظرا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، نلقي الضوء على الكنائس التي جرى إنشاؤها بالمحافظة من عدة سنوات، ومنها ما تم إنشاؤه وجاري خلال ال10 سنوات الماضية، ونتعرف على الكنائس وموقعها في 28 معلومة.

وتولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بإقامة المساجد والكنائس، في ظل متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والعمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بذلك، وأشهر الكهنة بالمحافظة والذين لهم مكانة لدى المسيحيين والمسلمين معاً، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس، والقمص تيموثاوس يني، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم.

1- عدد الكنائس بمحافظة كفر الشيخ 22 كنيسة

2- كنيسة السيدة العذراء مريم بحي سخا وهو حي بمدينة كفر الشيخ.

3- كنيسة الشهيد مار جرجس بدسوق.

4- كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الخير.

5- كنيسة القديس يوحنا المعمدان بقرية المندورة بمركز دسوق

6- كنيسة الشهيد مارجرجس بسيدي سالم.

7- كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بقرية منشأة عباس بسيدي سالم.

8- كنيسة الشهيد مار جرجس بشارع الدلتا محطة القطار بمدينة كفر الشيخ.

9- كنيسة الشهيدة دميانه بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

10- كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بنهاية شارع صبري القاضي ومجاورة للإسكان الجديد 109 عمارة.

11- كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالقنطرة البيضاء.

12- كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية سنهور المدينة بدسوق.

13- كنيسة الشهيد ابسخيرون القليني بقلين.

14- كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر يوسف حنس.

15- كنيسة الملاك ميخائيل – المنشاة الكبرى بقلين

16- كنيسة القديس أبانوب بقرية المرابعين مركز كفر الشيخ.

17- كنيسة القديس يوسف النجار بقرية السرايا بمركز كفر الشيخ.

18- كنيسة الشهيد مارجرجس ببيلا

19- كنيسة الشهيد مارجرجس بالحامول.

20- كنيسة الشهيد مارجرجس ببلطيم.

21- كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمصيف بلطيم.

22- كنيسة القديس الأنبا موسى بالرياض.

23- الكنائس بمحافظة كفر الشيخ منهم 8 بالقرى و 14 بالمدن.

24- أحدث هذه الكنائس وأكبرها ومازالت أعمال البناء مستمرة بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بنهاية شارع صبري القاضي ومجاورة للإسكان الجديد 109 عمارة.

25 – سميت 3 كنائس باسم السيدة العذراء مريم.

26- سميت 9 كنائس باسم الشهيد مار جرجس.

27- والكنائس الـ22 موزعة حسب مواقعها على مراكز المحافظة، منها 7 كنائس بمدينة ومركز كفر الشيخ، وبدسوق 5 كنائس، و كنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من الحامول والرياض ومصيف بلطيم وبيلا وبلطيم.

28- تم إنشاء وافتتاح مسار العائلة يوم 22 مارس 2021، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووزيري الآثار والسياحة والتنمية السابقين.



جانب من الكنيسة



جانب من المقنيات بالكنيسة



جانب من تطوير مسار العائلة



جانب من كنيسة كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بكفر الشيخ



جانب من مقتنيات الكنيسة



كنائس كفر الشيخ ال22



كنيسة السيدة العذراء بسخا



كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بكفر الشيخ



محتويات الكنيسة