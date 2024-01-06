تضامن بورسعيد: ندوات دينية وتوعية لحجاج الجمعيات الأهلية

بورسعيد محمد فرج

أكد جمال زين العابدين، وكيل مديرية التضامن ببورسعيد، أن المديرية بصدد تنظيم ندوات دينية وتوعوية لـ45 حاجا من الفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأشار زين العابدين خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الندوات التوعوية تتضمن ندوات دينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وأخرى تثقيفية وطبية، وذلك فى إطار تعريف الحجاج الإرشادات والأساليب التى يجب إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وأضاف زين العابدين أن الندوات سوف تبدأ فور قيام الفائزين بالحج من سداد 168 ألف جنيه للمستوى الإقتصادى " أ " فضلاً عن تقديم المستندات المطلوبة التى تؤهله لأداء فريضة الحج لموسم 2024/1445.