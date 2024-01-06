اليوم السابع
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تحصين 124 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

السبت، 06 يناير 2024 12:19 م
تحصين 124 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف تحصين الماشيه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة    

وتضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  124ألف و456 رأسا، منها( 109 ألف و944 من الأبقار، و12 ألف و460 من الجاموس، و2052 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الأول من يناير الجاري.

يذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 







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