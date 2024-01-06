تحصين 124 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

وتضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 124ألف و456 رأسا، منها( 109 ألف و944 من الأبقار، و12 ألف و460 من الجاموس، و2052 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الأول من يناير الجاري.

يذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.