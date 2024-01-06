تحصين ما يقرب من 579 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الأمراض الوبائية

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 578 ألف و 653 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة، بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2023، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع السادس من الحملة بتحصين 578 ألف و 653 رأس ماشية مابين تحصين 291 ألف و 400 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 287 ألف و253 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11711 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 4532 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.