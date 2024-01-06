اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 11:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يبحث مع أردوغان الأزمة فى غزة ويشدد على ضرورة منع توسع الصراع

السبت، 06 يناير 2024 11:46 م
بلينكن يبحث مع أردوغان الأزمة فى غزة ويشدد على ضرورة منع توسع الصراع بلينكين وأردوغان
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الصراع فى قطاع غزة، وشدد على ضرورة بذل الجهود لمنع توسع الصراع وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.
 
وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم، فإن بلينكن شدد مع أردوغان - في اسطنبول - على أهمية تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتقليل الضحايا من المدنيين والعمل على إقرار سلام شامل ودائم؛ "يضمن أمن إسرائيل والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية"، حسب البيان الأمريكي.
 
وأوضح البيان أن بلينكن وأردوغان ناقشا - كذلك - أولويات الأمن الأوروبي، بما في ذلك "الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتركيا".






بلينكين

أردوغان

غزة

حرب غزة



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