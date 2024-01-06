اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 03:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول

السبت، 06 يناير 2024 03:00 ص
بعد قليل.. محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول صورة أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي، وعضوية المستشارين دكتور عادل محمد أحمد السيوى، عمرو علي أحمد الكساب، وأحمد رضوان إبراهيم أبازيد، محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول.
 
وطلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، فيما انضم عصام الطباخ محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة،  وتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام، وطالب المحكمة بعدم عدم أخذ المتهمين بأي درجة من الرأفة أو الشفقة.
 
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الاول وبالاشتراك مع المتهم الثاني ، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.
 
 
 






خطف

خطف صاحب مزرعة

جنايات القاهره

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة