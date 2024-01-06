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بدء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت، 06 يناير 2024 07:00 م
بدء قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قداس عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشارك في الحضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة. 
 
وفتحت الكاتدرائية أبوابها لاستقبال المدعوين لحضور قداس عيد الميلاد المجيد الخامسة مساء، وبدأت في استقبال المدعوين لحضور قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أساقفة المجمع المقدس والوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من الشخصيات العامة.
 
ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهى أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، والمبنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
ودقت أجراس كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، السابعة مساء السبت، لتعلن بدء الاحتفال بعيد الميلاد، ويتقدم البابا تواضروس الثانى موكب الشمامسة، الذي يقوده الأرشيدياكون إبراهيم عياد، كبير شمامسة الكاتدرائية، على أنغام ألحان العيد.
 






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