انتهاء فعاليات "مدرسة الحفائر" للأثريين فى منطقة أم الأثل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظمت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار دورة تدريبيه – مدرسة حفائر للأثريين بمنطقة آثار أم الأثل بالفيوم خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى 10 يناير بقيادة الدكتور باسم جهاد مدير وحدة التدريب بوزارة السياحة والآثار.

وأشرف على الدورة الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية والدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى وجمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى والدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير آثار الفيوم.

وتضمن تدريب مدرسة حفائر المبتدئين بمنطقة آثار الفيوم، عدة محاور التي من شأنها أن ترفع من كفاءة الاثريين المتدربين فى الجانب العملي بالموقع وتم التدريب على الطرق العلمية للحفائر وكيفيه تسجيل الطبقات واللقي الأثرية بطريقة علمية وكذلك التدريب على استخدام بعض أجهزة المساحة في الموقع الأثري مثل جهاز الـ"اوتو ليفيل" وكذلك جهاز ال"توتال ستيشن" بالإضافة إلى تدريب الأثريين على الرسم الأثري.

وتضمن التدريب جانب نظري تمثل في مجموعه من المحاضرات الخاصة بعلم الحفائر والمساحة ومحاضرات عن الفخار الأثري بالموقع وأهميته، وعلم دراسة العظام الآدمية وكيفية إستخدام برنامج "اليوستراتور" بالإضافة إلى كيفية إعداد تقرير علمي مفصل للحفائر، واختتم التدربب بتوزيع الشهادات علي الأثريين المتدربين.

قام بالتدريب خلال الدورة على سمير عبد الغنى مدير المركز العلمى للتدريب بمنطقة آثار مصر الوسطى ومحمود إبراهيم عبد السميع وعاطف ربيع ابوزيد ويسرى عبد العال نجيب أعضاء المركز العلمى للتدريب فى مصر الوسطى ومحمد عاطف عضو المركز العلمى للتدريب فى سقارة ومحمد كامل عبد اللاه مفتش آثار بمنطقة أسيوط .

وشارك فى الدورة المتدربين من منطقة آثار الفيوم كل من رشا احمد على الحداد – رشا رمضان نظير عبد الحكيم – ايمان صلاح الدين عبد التواب – مروة رجب يوسف رمضان –نيفين احمد على محمد –شيماء سعيد عبد التواب – سارة سمير محمد السيد –نورا ثابت فهمى ابراهيم - احمد حسن مصطفى محمد –سارة ربيع عبد السلام مفتشى الآثار بمنطقة الآثار فى الفيوم ورافق الدورة عمر فكرى محمد مفتش الآثار بالمنطقة وفى نهاية الدورة تم تسليم الشهادات للمتدربين .