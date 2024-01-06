اليوم السابع
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البحث عن سبب حقيقى للوفاة..

النيابة تطلب تقرير طبى لسقوط شاب من الطابق الخامس بمنطقة حدائق القبة

السبت، 06 يناير 2024 12:00 ص
النيابة تطلب تقرير طبى لسقوط شاب من الطابق الخامس بمنطقة حدائق القبة حادث- صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تقرير الطب الشرعى فى واقعة مصرع شاب بعد سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بعثور الأهالى على جثة شاب ملقاه فى الشارع وفارق الحياة بعد سقوطه من شرفة شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، على الفور قامت النيابة العامة بإجراء المعاينة الأولية لجثة الشاب المتوفي، وتبين وجود عدة كدمات متفرقة بالجسد وكسر بقاع الجمجمة، فأمرت بنقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي.

 







النيابة العامة

مصرع شاب

شرفة شقة

التقرير الطبي

حدائق القبة




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