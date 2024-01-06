المدارس تعلن تسليم طلاب أولى ثانوى شريحة بيانات لاستخدامها فى التابلت

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت المدارس الثانوية عن تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام خطوط أو شريحة لاستخدامها على جهاز التابلت ، مضيفة أن الطالب يمكنه استلام شريحة الإنترنت أو الخط من السنترال فى نطاق محل سكنه بالبطاقة الشخصية للطالب أو ببطاقة ولي الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى، موضحة أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات، كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.