اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 11:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس تعلن تسليم طلاب أولى ثانوى شريحة بيانات لاستخدامها فى التابلت

السبت، 06 يناير 2024 11:32 ص
المدارس تعلن تسليم طلاب أولى ثانوى شريحة بيانات لاستخدامها فى التابلت التابلت - طلاب
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المدارس الثانوية عن تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام خطوط أو شريحة لاستخدامها على جهاز التابلت، مضيفة أن الطالب يمكنه استلام شريحة الإنترنت أو الخط من السنترال فى نطاق محل سكنه بالبطاقة الشخصية للطالب أو ببطاقة ولي الأمر.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى، موضحة أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات، كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.






وزارة التربية والتعليم

شريحة بيانات التابلت

تسليم الطلاب شريحة بيانات التابلت

اخبار مصر

تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة