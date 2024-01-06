الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات عنيفة فى محيط القيادة العامة بالخرطوم السبت، 06 يناير 2024 08:55 ص الجيش السودانى محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل بدوى انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم. السودان اخبار السودان الجيش السوادني القاهرة الإخبارية الخرطوم القيادة العامة بالخرطوم اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة