الطب البيطرى بسوهاج: تحصين 3 ملايين طائر ضد أنفلونزا الطيور فى 2023.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية المزارع بالإضافة إلى تحصين الماشية للحفاظ عليها من الأمراض، وتفعيل حملات طرق الأبواب للوصول للمربين، وحملات الترقيم والتأمين، حتى يتم تعويض المربي من صندوق التأمين على الماشية.

ومديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج واحدة من المديريات الخدمية المهمة التي تتواصل مع المزارعين بشكلا مباشر من خلال النزول إلى القرى والنجوع وتقديم خدمات متنوعه من تحصين وتلقيح ومن خلال القوافل الطبية المتنوعة والقوافل التوعوية التي تاتى بالنفع الكبير على المواطنين بالإضافة إلى تطوير الوحدات البيطرية من خلال مبادرة تطوير الريف المصى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

في البداية قال الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بسوهاج خلال العام 2023 ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة بلغ 222166 ألف رأس وأنه خلال عام 2023 أيضا تم تقديم الخدمات العلاجية للحيوانات المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية تم رش 382377 حيوان وتم عمل علاج جماعى لعدد 134400 وتم علاج 8964 من خلال القوافل البيطرية المجانية.

وأشار مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن القيادة السياسية تولى إهتماما كبير بالثروة الحيوانية وذلك من خلال عدة محاور كان أهمها محور المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث تم تطوير وإنشاء 20 وحدة بييطرية بقرى المبادرة داخل 7 مراكز مستهدفه ضمن المبادرة وأن سوهاج بها 13 إدارة بيطرية و126 وحدة بيطرية بالقرى و103 نقطة تلقيح للحيوانات على مستوى المحافظة.

وعن عملية تحصين الطيور المنزلية ضد مرض أنفلونزا الطيور أشار المدير العام أنه تم تحصين ما يقرب من 3 مليون طائر خلال عام 2023 من خلال الحملات المنتشرة على مستوى المحافظة وهذا الأمر ساعد بشكل كبير في الحفاظ على الثروة الداجنة وإنتاج البيض داخل المحافظة

وعن النشاط البيطرى من خلال الحملات أوضح دكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أنه تم تحرير 46 محضر متنوعا أسفرت عن ضبط 5679 كيلو جرام من اللحوم وتم إعدام كلى لعدد 2 حالة وإعدام أرباع الحيون بإجمالى 4 حالات، وإعدام الحيوانات المصابة بأمراض الرئة لعدد 2277 حالة وأمراض القلب 151 وأمراض الكبد 214 حالة وأمراض الرأس 90 حالة وأمراض الكلى 38 حالة وأمراض الطحال 40 حالة وسوهاج بها 27 مجز للحوم ومجزر نصف الى وتم التأمين على الماشية من خلال التأمين على 75890 رأس ماشية.

وأردف مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن الحملات جاءت بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه وأنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.



أعمال الترقيم بحملة الطب البيطرى



التحصين من بيت لبيت



ترقيم الحيوانات



حملة التحصين بالوحدات البيطرية