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الرئيس السيسي: ندعو الله أن يكون هذا العام نهاية فترة صعبة مرت على العالم كله

السبت، 06 يناير 2024 08:21 م
الرئيس السيسي: ندعو الله أن يكون هذا العام نهاية فترة صعبة مرت على العالم كله الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد العظيم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا: "كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا.. وكل سنة وأنتم طيبين ليكم كلكم لكل الناس ولكل الناس والعالم..

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد: "نتمنى من الله سبحانه ونعالي وندعوه أنه هذا العام يكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله.. تقريبا من عام 2020 والظروف الصعبة والأزمات صعبة.. ونتمنى الأزمة الكبيرة في منطقتنا تنتهي.. مش عاوز أتكلم في مشاكل جايين نشاركم فرحتكم ونقدم لكم التهنئة وكل خير".

 







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