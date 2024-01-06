الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس و"الأدفنتست السبتيين" للتهنئة بعيد الميلاد

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت كلا من، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.