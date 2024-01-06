اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس و"الأدفنتست السبتيين" للتهنئة بعيد الميلاد

السبت، 06 يناير 2024 11:15 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس و"الأدفنتست السبتيين" للتهنئة بعيد الميلاد الرئيس السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت كلا من، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 







الرئيس السيسي

الأرمن الأرثوذكس

الأدفنتست السبتيين

عيد الميلاد




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