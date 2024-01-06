الرئيس السيسى يطمئن على المنتخب ويطالبه ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير (إنفوجراف)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمأن على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وطالب الرئيس السيسى المنتخب الوطنى ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.

وأهدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر لكرة القدم، قميص المنتخب الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، حيث إن صلاح هو "كابتن" المنتخب الوطنى.

وحرص الرئيس السيسى، على التقاط الصور التذكارية مع لاعبى المنتخب الوطنى وطواقمه الإدارية والفنية، فى حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.



