الرئيس السيسى للاعبى المنتخب: مصر تستحق بطولة أفريقيا 8 و9 و10 مرات

محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع لاعبي المنتخب المصري خلال تفقد التدريب صباح اليوم والمقام في مدينة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "خدنا بطولة أفريقيا دى 7 مرات.. ومصر تستحق تبقي 8 و 9 و 10 أتمني لكم كل التوفيق.. ومش هنسي أشكر المحترفين الموجودين بره مصر.. في النوادى المختلفة الأوروبية وغيره".

وأضاف الرئيس السيسي: "إن شاء الله رحلة موفقة وإن شاء الله تيجوا بنتيجة تفرحنا كلنا.. كل سنة وانتم طبيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم وخلوا بالكم من نفسكم وحبوا نفسكم ويكون فيه إخلاص ودائما نكون مع بعض.. وربنا يوفقنا.. مبسوط إني شوفتكم وأتمني لكم كل التوفيق مش أنا بس وكل المصريين بيتابعوا البطولة ربنا يوفقكم ويارب تسعدونا".