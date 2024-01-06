اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كافة أنحاء البلاد

السبت، 06 يناير 2024 01:00 م
الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كافة أنحاء البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية دعمت تطوير مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، متابعا: "عندنا 4500 مركز شباب كانوا موجودين.. عملنا برنامج تطوير وتم الانتهاء من 70 % رفع كفاءة هذه المراكز على مستوي الجمهورية كلها.. المرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة بنتكلم عن ألف مركز داخل الـ 70 %.. بجانب إنشاء المنشأت الرياضية.. الكيان اللى احنا فيه يضم 22 منشأة طبقا للمعاير الأولمبية سواء في السباحة أو التنس وكل الألعاب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بتفقد تدريب المنتخب المصري المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "بدأنا في المدينة دي من حوالي 6 سنوات.. خلصنا كل حاجة ماعدا الاستاد.. وده أخر حاجة.. الدولة تهتم بالشباب والشعب واحنا نوفرله بنية رياضية تليق ثم أيضا المحور الثاني الناس.. من خلال تجهيز المنشأت لابد من تجهيز الرياضيين من أجل تمثيل مصر بالشكل اللى يليق بمصر".

 







السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

منتخب مصر

تدريب منتخب مصر

العاصمة الإدارية الجديدة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة