اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التونسى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيطاليا

السبت، 06 يناير 2024 12:08 ص
الرئيس التونسى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيطاليا قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتها المتينة والمتميزة مع إيطاليا، وتدعيم التنسيق والتشاور معها فى شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى قيس- خلال استقباله سفير الإيطالى بتونس فابريزيو ساجيو؛ بمناسبة انتهاء مهامه- على دور السفير الإيطالى فى المساهمة فى تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.


من جانبه، أعرب فابريزيو ساجيو، عن خالص شكره وعميق امتنانه للرئيس التونسى وللسلطات التونسية على ما حظى به من تعاون طيلة فترة عمله، مشددا على أن إيطاليا متمسكة بمواصلة دعمها لتونس والوقوف إلى جانبها، وتعزيز فرص الشراكة معها على المستويين الثنائى والأوروبي.

 

 







قيس سعيد

تونس

إيطاليا

روما




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