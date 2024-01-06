اليوم السابع
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الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 530 عسكريًا خلال 24 ساعة

السبت، 06 يناير 2024 04:23 م
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 530 عسكريًا خلال 24 ساعة القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 530 عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأوضح بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، أنه تم القضاء على نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، و25 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيا، و100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان، وتم القضاء على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، وأكثر من 90 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك وأكثر من 190 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك .

وأشار البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة تياجينكا بمقاطعة خيرسون"، واعترضت أربعة صواريخ جوية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.

 

 







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