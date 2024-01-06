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الجمهورية الجديدة.. 106 مشروعات بتكلفة 138 مليون جنيه فى 6 قرى ببنى سويف

السبت، 06 يناير 2024 01:30 ص
الجمهورية الجديدة.. 106 مشروعات بتكلفة 138 مليون جنيه فى 6 قرى ببنى سويف جانب من مشروعات الصحة ببني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مدن محافظة بنى سويف وقراها تنفيذ العديد من المشروعات، خلال العشر سنوات الأخيرة بتكلفة تقدر بنحو 140 مليار جنيه، شملت مشروعات خدمية وتنموية.

وشهدت الوحدة المحلية بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، تنفيذ عدد من المشروعات خلال العشر سنوات الأخيرة، غيرت حياة المواطنين فى 6 قرى تتبع الوحدة المحلية، وهى قمن العروس، كفر أبجيج، بنى غنيم، كوم أدريجة، الديابية، كفر بنى عتمانوشهدت القرى الستة تنفيذ 106 مشروعات بتكلفة 138 مليون جنيه لخدمة سكان القرى الستة، تخدم 83 ألف نسمة.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها 6 مشروعات فى قطاع التعليم، 10 مشروعات فى تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، 25 مشروعًا فى قطاع الكهرباء، 7 مشروعات فى التموين، 16 مشروعا فى الطرق، 19 مشروعاً فى قطاع الصحة، و37 فى التضامن.

جدير بالذكر أن قرية قمن العروس، التابعة لمركز بنى سويف، ضمن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها فى مراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا.

 

5 مدارس جديدة
5 مدارس جديدة

 

البنك الزراعي
البنك الزراعي

 

انشاء البنك الزراعي
انشاء البنك الزراعي

 

قرية قمن العروس
قرية قمن العروس

 

مشروعات الصحة
مشروعات الصحة

 

مشروعات فى مياه الشرب
مشروعات فى مياه الشرب

 

 

 

 

 

 







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