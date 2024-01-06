اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجمعية العامة للدستورية العليا تهنئ رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 12:47 م
الجمعية العامة للدستورية العليا تهنئ رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة، إنه بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، قدمت الجمعية العامة للمحكمة التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.
 
 






المحكمة الدستورية العليا

عيد الميلاد المجيد

مناسبة عيد الميلاد

تقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد

الدستورية العليا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة