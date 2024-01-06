الثروة الحيوانية والداجنة.. تفاصيل مشروعات الدولة للنهوض بالقطاع

كتبت ــ أسماء نصار

بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره من القطاعات الهامة لأنه يساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.

وهناك العديد من المشروعات تم إطلاقها في مصر للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، نتعرف عليها في التقرير التالى:

1- تمويل المشروع القومي للبتلو بـ 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.

2- تنفيذ قوافل بيطرية مجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر و تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.

3- تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز و إنشاء 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

4- التوسع في التحسين الوراثي و إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية.

5-استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية.

6- إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.

7- الانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي "العامرية - سخا - العباسية - بني سويف" و تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة.

8-توفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية.

9- تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.

10- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية .

11- إعطاء أكثر من 203 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.

12- توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعى المصري بفائدة 5%.

13- إطلاق مبادرة "إحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين.

14- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً.

15- إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها "أربع مرات في العام".