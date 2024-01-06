اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التموين: تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة التجارية بالبحيرة نحو 4.5 مليار جنيه

السبت، 06 يناير 2024 11:40 ص
التموين: تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة التجارية بالبحيرة نحو 4.5 مليار جنيه افتتاح المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة
كتب مدحت وهبة وناصر جودة

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أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنطقة التجارية  اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان  وان نسبه المرحلة الأولى من المشروع  تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية  /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية  و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت  المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية







وزير التموين

تنمية التجارة الداخلية

المنطقة التجارية واللوجستية بالبحيرة

المنطقة التجارية بالبحيرة

المنطقة اللوجستية بالبحيرة

افتتاح المنطقة التجارية بالبحيرة

موعد افتتاح المنطقة التجارية بالبحيرة

استثمارات المنطقة التجارية بالبحيرة

اليوم السابع بلس

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مشروعات المناطق التجارية بالمحافظات

المناطق التجارية بالمحافظات

مشروعات المناطق التجارية واللوجستية

استثمارات المناطق التجارية




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