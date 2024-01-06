اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنى الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات ويشكره على حضوره القداس

السبت، 06 يناير 2024 09:07 م
البابا تواضروس يهنى الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات ويشكره على حضوره القداس الرئيس السيسى والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسى على حضوره المفرح وإرساله برقية تهنئة للكنائس بالخارج عبر السفارات والقنصليات، كما هنأه بفوزه برئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في كلمة قالها نيابة عنه الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية.
 
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور. 
 
ودخل موكب قداسة البابا تواضروس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة محاطا بالأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وسط ترتيل الألحان الخاصة بعيد الميلاد.
 
وتنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
 
وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع. 






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