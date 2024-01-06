الإمارات.. إحالة 84 متهما أغلبهم من تنظيم الإخوان لأمن الدولة

وكالات

أمر المستشار حمد سيف الشامسى النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى الإمارات إلى محكمة أبوظبى الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سرى آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضى الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم فى القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وبناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتى بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتى مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

جاء فى البيان:

وجه النائب العام لهم تهمة "إنشاء تنظيم سرى آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضى الدولة"، جاء فى البيان أن المتهمين "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم فى القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتى مازالت جارية حتى الآن.

المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.