افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية بدمنهور اليوم.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت محافظة البحيرة أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة دمنهور المقامة على مساحة 51 فدانا اليوم السبت 6 يناير، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال النهائية، وذلك بمشاركة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

مشددة على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات 10 مليارات جنيهاً وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.