إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

كتب الأمير نصرى

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورا خطيرا مع نزوح أكثر من 80 بالمئة من السكان حاليًا، وفقا للأمم المتحدة، وبقاء العديد منهم في الخيام وسط شح الإمدادات الغذائية والطبية بينما عمق حلول فصل الشتاء في غزة من مأساوية هذه الأزمة.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "22 ألفًا و600 شهيد و57 ألفًا و910 مصابين".