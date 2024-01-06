إسرائيل تضع "خطة ضغط" لمواجهة اتهام الإبادة الجماعية فى "العدل الدولية"

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها تدعوهم إلى تكثيف جهود "الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين" في البلدان المضيفة لهم، بهدف إصدار بيانات ضد الطلب الذى رفعته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى.

وأفاد الموقع بأن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضح "خطة عمل" لدبلوماسييها، قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل.

وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى "ممارسة ضغط دولي على المحكمة"، بهدف ثنيها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى "تعليق حملتها العسكرية في غزة".

ورفعت جنوب إفريقيا الطلب الأسبوع الماضي، في تقرير مؤلف من 84 صفحة، يوضح أن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتي تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".

وتقول جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.

ورفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن "لا أساس لها"، لكنها على عكس القضايا السابقة فى المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.