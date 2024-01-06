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أبرز مهام الشمامسة فى قداس عيد الميلاد المجيد.. تعرف عليها

السبت، 06 يناير 2024 08:56 م
أبرز مهام الشمامسة فى قداس عيد الميلاد المجيد.. تعرف عليها الشمامسة بقداس عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور. 
 
ومن أبرز مظاهر الاحتفال في القداس تواجد الشمامسة بأزياء مبهجة، حيث تعد كلمة الشماس كلمة سريانية معناها خادم وتقال باليونانية دياكون، وتنحصر وظيفة الشماس داخل الكنيسة فى معاونة القس أو الأسقف فى أداء الخدمات الدينية، كما أقامت الكنيسة الأولى 7  شمامسة لخدمة الموائد مملوءين من الروح القدس والحكمة حينما دعا الرسل جمهور المؤمنين.
 
ويوجد للشماس ثلاث مهام رئيسية داخل الكنيسة تتمثل فى أن يكونوا مملوءين من الروح القدس والحكمة، وأن يقيمهم الرسل شمامسة بوضع اليد عليهم والصلاة، وأن يباشروا مسئوليات معينة في الكنيسة.
 
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها فى الشمامسة، أن يكونوا ذوى وقار، وألا يكونوا غير مولعين بالخمر الكثير وغير طامعين بالربح، وأن يكون  لهم سر الإيمان فى ضمير طاهر، ومدبرين أولادهم وبيوتهم حسنًا، ويتعرضون لاختبار أولا ثم يتشمسون "يقاموا شمامسة" إن كانوا بلا لوم.
 






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