279 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 6.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 27.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 279.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال العام الماضي، مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7.5%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.150 تريليون جنيه إلى 1.177 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 346 مليار جنيه إلى 358.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.