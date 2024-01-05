وفد أمريكى من معبر رفح: أهالى غزة يحتاجون الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية

رفح - محمد حسين

قال السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الشيء الذي نسمعه هو أن الوضع بائس فى قطاع غزة، ولكن عندما نتحدث للمواطنين الذين يشهدون هذا كل يوم فإنه يحدث فرقا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري خلال زيارته الي شمال سيناء: نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة الي بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة.

وأشار إلي أننا نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، للتأكيد علي معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات.

من جانبه قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن آلاف من الجرحي والمصابين في غزة يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية، وهذا يحتاج الي رؤية كبيرة من علي أرض الواقع، واهتمام كبير بما يحدث في غزة حتي لا تحدث مجاعة.

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة الي معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأثناء وصول الوفد الي مطار العريش الدولي كان في استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفي حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.