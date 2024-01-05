ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها "خلال مهمة تأهب الدفاع الجوي، رصدت وحدات الرادار القتالية وتتبعت أكثر من مليوني جسم جوي في عام 2023، حوالي 600 ألف منها كانت طائرات أجنبية، وأكثر من 2000 طائرة استطلاع وأكثر من 20 قاذفة استراتيجية. وتم وضع القوات في حالة تأهب قصوى أكثر من 4000 مرة".

وبحسب الوزارة، تمتلك قوات الرادار الروسية أحدث أنظمة الرادار وأنظمة أدوات التشغيل الآلي ،ووحدة تشغيل بيانات الرادار، بما يتيح لهذه الأنظمة اكتشاف وتتبع أي أهداف جوية، بدءا من المركبات الجوية الصغيرة بدون طيار وحتى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ليس فقط في الجو ولكن أيضا في الفضاء الخارجي.

وقالت الوزارة "إن قوات الرادار الروسية تكتسب خبرة هائلة في سياق العملية العسكرية الخاصة، وتقوم بتطوير وتحسين تكتيك جديد يعتمد على الحركة العالية لأحدث معدات الرادار".