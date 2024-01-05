نصر الله: هاجمنا 17 مستوطنة إسرائيلية خلال 3 أشهر من القتال ضد جيش الاحتلال

رامى محيى الدين

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هاجمنا 17 مستوطنة إسرائيلية خلال 3 أشهر من القتال ضد الاحتلال الاسرائيلى

وأضاف: دخلنا القتال في جبهة جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر واستهدفنا كل المواقع الحدودية وعددا كبيرا من المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكمل: لم يبق موقع حدودى إلا وتم استهدافه عدة مرات ونفذنا ما يزيد عن 670 عملية ضد الاحتلال، ونفذنا 494 استهدافا ضد الاحتلال الاسرائيلى وقصفنا التجهيزات الفنية والاستخباراتية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.