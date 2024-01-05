نشاط رياح وشمس ساطعة ورواج سياحى بحرى فى البحر الأحمر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت محافظة البحر الأحمر ، اليوم الجمعة، طقس مميز اليوم حيث شهدت شمس ساطعة وسماء صافية علي اغلب انحاء مدن المحافظة بداية من الزعفرانة شمالا حتى قرية رأس حدربة بحلايب جنوباً.

بينما شهدت حالة البحر نشاط كبير للرياح وارتفاع بحركة الامواج، حيث بث اليوم السابع فيديو مباشر من امام احد الشواطئ بمدينة الغردقة ظهرت فيها حركة الامواج وسرعة الرياح المختلفة .

فيما شهدت سواحل البحر الأحمر رواج سياحى كبير للرحلات البحرية المختلفة التى تبحر صباحا الى الجزر البحرية وكذلك مواقع الغوص المختلفة ومناطق ممارسة السنوركلنج والتى تعود عادة ما اخر ضوء .

وكذلك شهدت جنوب محافظة البحر الاحمر رواج سياحى بحرى للرحلات البحرية الى الجزر البعيدة والتى تستغرق عدة ايام فى البحر ما بين اسبوع الى 10 أيام يقضى خلالها السياح ايامهم فى الأستمتاع بالسباحة والغوص والسنوركلنج .