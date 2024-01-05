نسيم الشتاء.. أجواء مستقرة بمعظم أنحاء المنوفية.. شمس ساطعة وسماء صافية

وتتوقع هيئة الارصاد الجويه ، أن يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.