نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب فى مقابلة مع السيناتور الأمريكى جراهام

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكى الجمهورى ليندسى جراهام، إن "إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها".

ويقوم السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسى جراهام بزيارة إلى إسرائيل.

وأوضح بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع، قائلا: "تعتزم إسرائيل مواصلة عمليتها العسكرية في قطاع غزة بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك التدمير الكامل للإمكانات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية".

وأضاف: "نحن ملتزمون تماما بتحقيق جميع أهداف الحرب: تدمير حماس، وإطلاق سراح الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، كما يجب علينا تمكين مواطنينا من العودة إلى ديارهم في شمال البلاد وجنوبها، ولتحقيق ذلك سنتحرك بكل قوتنا حيثما كان ذلك ضروريا".