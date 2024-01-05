من أجل لحوم صحية وبيئة نظيفة.. خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مجازر أسوان

أسوان - صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية علي تطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية .

وفى محافظة أسوان، يتم تنفيذ مشروعات تطوير المجازر على مستوى محافظة أسوان، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة من خلال زيادة العنابر وتطوير المعدات وإدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاؤة البنية التحتية والمرافق، حيث من المستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى تشمل مجازر دراو وكلح الجبل بمركز إدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والإستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعمير، وأن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء على الذبح خارج المجازر.

وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية تشمل مجزر أسوان بتكلفة 13 مليون جنيه، بجانب مجزر دراو بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى مجزر كلح الجبل بإدفو بتكلفة 7 مليون جنيه فيما تم نهو الأعمال بمجزر البصيلية، حيث يتم ذلك بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجزر البصيلية وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية.

وسيجرى تحويل مجزر إدفو إلى مجزر آلى وسيتم تطويره بالكامل وإضافة بعض العنابر الجديدة وكذلك إعادة تشغيل وتطوير وتأهيل مجزر كلح الجبل بشكل كامل وذلك للقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة المواطنين نظرا لقيام الطب البيطرى بإجراء الكشف الكامل على الحيوانات قبل الذبح.

في نفس السياق، وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق خطه التنميه المستدامة وتطوير المجازر بأسوان، تقوم الأجهزة المعنية بالمرور الدورى على المجازر تحت التطوير بقرية كلح الجبل بادفو وقرية الغابة بدراو، وغيرها، وذلك للاطمئنان على موقف التطوير بها.

من ناحية أخرى، تعمل الدولة المصرية جاهدة علي زيادة الثروة الحيوانية ورعايتها وتقديم كل التحصينات، والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفي محافظة أسوان يقوم مسئولى الطب البيطرى والجهات المعنية بتنظيم الحملات البيطرية، لتوفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، بالتوازي مع توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

بالإضافة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

ونفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروعات إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان و كما يتم التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية.