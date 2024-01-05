مع بداية الموسم.. مراحل إنتاج السكر من القصب فى مصانع أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة مصانع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، بدء موسم 2024 لحصاد وعصير قصب السكر لتحويله للسكر وغيرها من المنتجات بالمصنع، حيث شهد مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، تنظيم احتفالية لإطلاق شارة البدء لموسم حصاد وعصير قصب السكر رسمياً للعام الجديد 2024، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" خطوات ومراحل إنتاج السكر من محصول القصب عقب توريده للمصانع، حسبما يسردها الكيميائي إسماعيل حسن فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، والتى تشمل ما يلي:-

1. تتحرك الجرارات والقطارات الخاصة بالقصب للمزارع لنقل المحصول عقب حصاده من المزارعين

2. تصل الجرارات والقطارات لمصنع سكر أرمنت وتدخل أطنان القصب لمحطة موازين المصنع

3. يتم رفع كميات القصب لتدخل مبنى المصنع المتواجد بقلب مصنع سكر أرمنت

4. تستقبل عصارة مصنع السكر كميات القصب لتدخل مرحلة العصير

5. يدخل القصب مرحلة الفرم داخل مبنى المعدات للتجهيز للعصير

6. بعد مرحلة الفرم تدخل المكونات جهاز آخر لفصل العصير عن باقي المكونات للإستفادة منها

7. تقوم العصارة بتحويل عودة القصب لعصير ليدخل مرحلة التسخين

8. يخرج منتج القصب بعد عملية العصير فى شكله النهائي ويعبأ فى الأجولة والعبوات المختلفة

9. يتم الإستفادة من باقي مكونات عود القصب لإخراج المنتجات العطرية وغيرها من القصب

10. يتم تحريك أطنان السكر للمخازن بصورة يومية لتجميعها ورصد أعدادها بالكامل فى نهاية التوريد



تتحرك الجرارات والقطارات الخاصة بالقصب للمزارع لنقل المحصول عقب حصاده من المزارعين



تستقبل عصارة مصنع السكر كميات القصب لتدخل مرحلة العصير



بعد مرحلة الفرم تدخل المكونات جهاز آخر لفصل العصير عن باقي المكونات للإستفادة منها



تقوم العصارة بتحويل عودة القصب لعصير ليدخل مرحلة التسخين