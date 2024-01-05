اليوم السابع
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مشاركة 3 آلاف و439 مسجدا في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" في كفر الشيخ

الجمعة، 05 يناير 2024 10:38 م
مشاركة 3 آلاف و439 مسجدا في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" في كفر الشيخ الشيخ عطا بسيوني وكيل أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يشهد أوقاف كفر الشيخ استعدادات لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة كفر الشيخ، بتجهيز 397 مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" 3439 مسجدًا بالمحافظة، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر بسيوني، مدير عام الدعوة.

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، ذلك في  إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

 وتقام من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

 

 

 







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